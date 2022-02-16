Количество поступивших в Арбитражный суд РТ заявлений за год выросло на 7%

Количество заявлений, поступающих в Арбитражный суд Татарстана, за прошлый год увеличилось на 7%. Об этом сообщил на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ его председатель Максим Боровков.

«В прошлом году в Арбитражный суд Татарстана поступило 32 450 исковых заявлений, что почти на 7%, или на 2253 заявления, больше, чем в 2020 году. И на 6%, или на 4113 заявлений, меньше, чем в 2019 году», — рассказал докладчик.

Боровков отметил, что количество рассмотренных дел в прошлом году составило 28 403. «К примеру, в 2019 году было рассмотрено 32 343 дела, в 2020 году — 25 742. Рост по сравнению с 2020 годом, что вполне логично, составил 2661 дело, или примерно 10%», — подчеркнул он.

Общее количество рассмотренных в прошлом году дел и прочих заявлений, определяющих реальную нагрузку на судей, составляет 74 155, что на 28% выше, чем в 2020 году. В настоящее время в Арбитражном суде Татарстана работает 71 судья.