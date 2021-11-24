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Официальная хроника
24 ноября 2021  12:47

Президент РТ и правитель провинции Мекка осмотрели выставку «История ислама в России»

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Президент РТ и правитель провинции Мекка осмотрели выставку «История ислама в России»
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и правитель провинции Мекка, Его Высочество Эмир Халед бен Фейсал Аль Сауд осмотрели выставку «История ислама в России». 

«Выставка организована в рамках заседания Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым накануне прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Руководитель республики по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», заседание которой началось сегодня в Джидде.

 

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