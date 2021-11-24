Минниханов поприветствовал членов группы «Россия — Исламский мир» от имени Путина

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Джидде заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», зачитав послание Президента России Владимира Путина.

«Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, которое в этот раз проходит в Саудовской Аравии — на земле, являющейся родиной Ислама. Хотел бы искренне поблагодарить Хранителя Двух Святынь Его Величество Короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за личное внимание, проявленное к организации этой встречи. Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами — как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки», — процитировал главу государства Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В своем послании Путин ответил, что в России и странах Исламского мира выступают за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и мирном сосуществовании государств, свободного от силового диктата и любых форм дискриминации.

«Повестка дня заседания Группы как всегда весьма насыщена. Предстоит обсудить пути взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма. Серьезного внимания заслуживает проблематика сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Рассчитываю, что ваша совместная работа будет конструктивной и плодотворной, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран», — отметил в послании Путин.

Делегация Татарстана во главе с Президентом РТ накануне прибыли в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Рустам Минниханов по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», заседание которой началось сегодня в Джидде.

На заседании предполагается обсудить вопросы взаимодействия России с мусульманскими странами. В частности, речь пойдет о вопросах торгово-экономических связей, межрелигиозного диалога, популяризации и отстаивании традиционных культурно-этических ценностей, перспективы разработки и реализации совместных программ по продвижению идей культурного, духовного и религиозного многообразия современного мира, а также активизации регионального сотрудничества.

Помимо заседания группы, программа визита Президента РТ включает ряд встреч, в том числе с советником короля, правителем провинции Мекка, принцем эмиром Халедом бен Фейсалом ас-Саудом. Кроме того, Рустам Минниханов примет участие в круглом столе с представителями деловых кругов и традиционно встретится с активистами татарской диаспоры в КСА.