Президент РТ и оперштаб по борьбе с Covid-19 обсудят, вводить ли нерабочие дни раньше

Решение о более раннем введении нерабочих дней в Республике Татарстан примут Президент Татарстана Рустам Минниханов и Оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Данный вопрос необходимо присутствующим членам оперштаба отработать вместе с руководителем республики», — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Ранее Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России с 30 октября по 7 ноября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Лейла Фазлеева также напомнила, что решение об увеличении числа нерабочих дней Президентом РФ Владимиром Путиным оставлен на усмотрение регионов.

Она подчеркнула, что эти дни не предназначены для встреч с друзьями и родственниками, стоит воздержаться и от поездок в другие регионы. Непривитым жителям Татарстана в эти дни стоит вакцинироваться от коронавируса, добавила она.