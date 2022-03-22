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Спорт
22 марта 2022  16:16
Дамир Садриев

Президент РПЛ Хачатурянц: «Несколько клубов чемпионата могут не доиграть сезон 2021/22»

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Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что некоторые клубы чемпионата могут не доиграть сезон-2021/22.

По словам футбольного функционера, в нынешних условиях некоторые клубы испытывают серьезные трудности с финансами.

«В некоторых клубах ситуация непростая. Когда 8 игроков уходят, клуб не понимает, как ему вообще доигрывать. Мы понимаем, что социальная функция сейчас резко возрастает. Однако, пока все эти клубы играют, считаю, что обсуждать этот вопрос неуместно. Единственное, что могу сказать, это с некоторыми акционерами я обсуждал этот вопрос неоднократно по телефону, убеждаясь, что делать этого не нужно. Но так складываются обстоятельства», – цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества команд в лиге до 18 со следующего сезона.

#футбол #РПЛ
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