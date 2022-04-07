Президент РПЛ назвал неприемлемым поведение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент, произошедший в игре 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Уралом» (2:2).

По ходу матча главный арбитр встречи Игорь Панин допустил несколько ошибок, что вывело из себя голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Понятное дело, что Игорь Панин совершил ошибки в матче ЦСКА – "Урал", за что и был отстранён. Но вы обратите внимание на то, как с ним разговаривал уважаемый капитан армейской команды Игорь Акинфеев. Разве это допустимо? Разве можно с судьями разговаривать в таком тоне? Вне зависимости от того, какие ошибки они допустили. Мое мнение – это неприемлемо. Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол», — сказал президент РПЛ в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что матч «Рубин» – «Краснодар» рассудит арбитр Владимир Москалев.