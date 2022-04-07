Матч «Рубин»- «Краснодар» рассудит Москалев: в прошлом сезоне он вывел Слуцкого из себя

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Краснодар».

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался крайне недоволен судейством арбитра Москалева в матче против «Ахмата» (1:1). Судья показал в течение четырех минут две жёлтые карточки полузащитнику казанцев Дарко Йевтичу. Чуть позже ЭСК признала решение арбитра Москалёва удалить футболиста «Рубина» ошибочным.

Еще ранее Владимир Москалев ошибочно не засчитал гол «Рубина» в ворота «Крыльев Советов», а матч по итогу завершился победой самарского клуба.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 4 очка.