Президент России присвоил двум военнослужащим генеральские звания

Двум военнослужащим Росгвардии сегодня присвоены генеральские звания. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что звание генерал-лейтенанта получил Юрий Котов, а Александр Решетников — генерал-майора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава государства наградил медалями «За отвагу» четырех росгвардейцев — участников спецоперации по защите Донбасса.