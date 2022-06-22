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Ру Тат
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Официальная хроника
22 июня 2022  21:26

Президент России присвоил двум военнослужащим генеральские звания

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Двум военнослужащим Росгвардии сегодня присвоены генеральские звания. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что звание генерал-лейтенанта получил Юрий Котов, а Александр Решетников — генерал-майора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава государства наградил медалями «За отвагу» четырех росгвардейцев — участников спецоперации по защите Донбасса.

#Владимир Путин #росгвардия
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