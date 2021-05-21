news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  15:52

Президент России предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных

news_top_970_100

В Евразийском экономическом союзе необходимо создать банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на прошедшем в онлайн-режиме заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в [Евразийском] союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа», — приводит РИА Новости слова главы российского государства.

При этом, по словам Путина, пользоваться таким банком могли бы все работающие над проектами по улучшению экологической обстановки компании стран — участников союза.

Президент России заметил, что все государства ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению «зеленых» технологий, реализуя собственные инновационные проекты. Однако, по его мнению, эта тема не должна превратиться в инструмент для введения дополнительных ограничений.

В состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

#путин владимир #еаэс #зеленые технологии
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное