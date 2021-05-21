Президент России предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных

В Евразийском экономическом союзе необходимо создать банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на прошедшем в онлайн-режиме заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в [Евразийском] союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа», — приводит РИА Новости слова главы российского государства.

При этом, по словам Путина, пользоваться таким банком могли бы все работающие над проектами по улучшению экологической обстановки компании стран — участников союза.

Президент России заметил, что все государства ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению «зеленых» технологий, реализуя собственные инновационные проекты. Однако, по его мнению, эта тема не должна превратиться в инструмент для введения дополнительных ограничений.

В состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.