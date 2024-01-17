Президент России поручил подготовить предложения по социальной адаптации детей мигрантов

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по социальной, языковой и культурной адаптации детей мигрантов для обучения в школах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Разработкой мер займутся Правительство, Администрация Президента, детский омбудсмен России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

Срок предоставления доклада – до 1 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что мигрантов обязали сообщать МВД о трудоустройстве в течение 2 месяцев после выдачи патента.