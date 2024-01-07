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Мигрантов обязали сообщать МВД о трудоустройстве в течение 2 месяцев после выдачи патента
Иностранцы, получившие патент с 7 января 2024 года, обязаны уведомить МВД России о трудоустройстве в течение 2 месяцев после получения документа. Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня.
Уведомление можно направить в том числе через госуслуги, по почте либо передать лично в территориальный орган ведомства, выдавший патент. Документ необходимо сопроводить копией трудового либо гражданско-правового договора.
Если требования закона не будут выполнены в туказанный срок, патент будет аннулирован.
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