Мигрантов обязали сообщать МВД о трудоустройстве в течение 2 месяцев после выдачи патента

Иностранцы, получившие патент с 7 января 2024 года, обязаны уведомить МВД России о трудоустройстве в течение 2 месяцев после получения документа. Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня.

Уведомление можно направить в том числе через госуслуги, по почте либо передать лично в территориальный орган ведомства, выдавший патент. Документ необходимо сопроводить копией трудового либо гражданско-правового договора.

Если требования закона не будут выполнены в туказанный срок, патент будет аннулирован.