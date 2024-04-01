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Политика 1 апреля 2024 17:33

Президент России подписал указ о присвоении дипломатических рангов

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Президент РФ Владимир Путин присвоил дипломатические ранги. Документ размещен на портале правовой информации.

Ранг Чрезвычайного и Полномочного посла получили Георгий Тодуа (посол в Камеруне) и Дмитрий Феоктистов (посол в Аргентине).

Пяти людям был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла I класса, еще 12 – II класса.

Дипломатические звания – аналог воинских званий у военнослужащих или классных чинов у гражданских служащих, могут при этом не совпадать с должностью, занимаемой лицом. Ранее глава государства также подписал указ о присвоении рангов.

#Владимир Путин
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