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Президент России подписал указ о присвоении дипломатических рангов
Президент РФ Владимир Путин присвоил дипломатические ранги. Документ размещен на портале правовой информации.
Ранг Чрезвычайного и Полномочного посла получили Георгий Тодуа (посол в Камеруне) и Дмитрий Феоктистов (посол в Аргентине).
Пяти людям был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла I класса, еще 12 – II класса.
Дипломатические звания – аналог воинских званий у военнослужащих или классных чинов у гражданских служащих, могут при этом не совпадать с должностью, занимаемой лицом. Ранее глава государства также подписал указ о присвоении рангов.
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