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Путин присвоил дипломатические ранги
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Так, звание Чрезвычайного и Полномочного посла было присвоено Денису Гончарову (директор 4-го департамента стран СНГ МИД России) и Александру Рудакову (российскому послу в Ливанской республике).
Также 12 лицам, занимающим различные дипломатические должности, были присвоены звания Чрезвычайного и Полномочного посла 1-го и 2-го класса.
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