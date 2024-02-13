Путин присвоил дипломатические ранги

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, звание Чрезвычайного и Полномочного посла было присвоено Денису Гончарову (директор 4-го департамента стран СНГ МИД России) и Александру Рудакову (российскому послу в Ливанской республике).

Также 12 лицам, занимающим различные дипломатические должности, были присвоены звания Чрезвычайного и Полномочного посла 1-го и 2-го класса.

Дипломатические звания – аналог воинских званий у военнослужащих или классных чинов у гражданских служащих, могут при этом не совпадать с должностью, занимаемой лицом.