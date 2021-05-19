Президент России поддержал очередной перенос переписи населения

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин поддержал предложение [Андрея] Турчака, предложение „Единой России“ сдвинуть перепись населения на октябрь», — цитирует заявление пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному Собранию секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести основной этап переписи в октябре, чтобы он не пересекался с кампанией по выборам в Государственную Думу. Владимир Путин пообещал обдумать эту инициативу.

Таким образом, проведение Всероссийской переписи населения окажется отложено уже в третий раз. Изначально ее основной этап планировалось провести с 1 по 31 октября 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести его сначала на 1–30 апреля 2021 года, а затем — на 1–30 сентября этого же года.