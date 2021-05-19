Путин пообещал обдумать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь этого года. Он заявил об этом на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному Собранию.

Провести основной этап Всероссийской переписи населения в октябре, чтобы она не пересекалась с кампанией по выборам в Государственную Думу, предложил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, отмечает ТАСС.

«Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», — отреагировал на эту инициативу Владимир Путин.

Изначально основной этап очередной Всероссийской переписи населения предполагалось провести с 1 по 31 октября 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести его сначала на 1–30 апреля 2021 года, а затем — на 1–30 сентября этого же года.

Перепись в труднодоступных районах страны уже началась. Она стартовала 1 октября прошлого года и завершится 30 июня текущего года. Впервые в истории России перепись будет проходить и в онлайн-режиме: жители страны смогут ответить на вопросы анкеты через портал госуслуг.