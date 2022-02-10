Президент России обратил внимание на важность экономических связей с Казахстаном

Россия и Казахстан должны использовать свой потенциал взаимодействия на экономическом треке. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Москве с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что мы, как и в предыдущие годы, будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, конечно, на экономическом треке», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также напомнил, что его страна является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана и за прошлый год товарооборот между сторонами вырос более чем на 34%.

Кроме того, Путин упомянул различные инициативы, которые пойдут на пользу развитию связей между странами. «Здесь есть над чем поработать. Есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении», — пояснил он, уточнив, что их общий объем достигает 18 млрд долларов.

В рамках встречи Путина и Токаева предполагается подписать важные двухсторонние соглашения, касающиеся стратегического партнерства России и Казахстана.