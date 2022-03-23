Президент России о продуктовом ажиотаже: «Мы видим, что он фактически уже спал»

Президент России Владимир Путин прокомментировал повышение спроса на продукты питания на фоне введенных странами Запада антироссийских санкций и ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка.

«Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он фактически уже спал», – заявил Путин.

Глава государства проводит совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции. На встрече Президент также поручил принимать оплату за отечественный природный газ, поставляемый в недружественные страны, только в рублях.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.