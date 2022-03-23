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Ру Тат
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Официальная хроника
23 марта 2022  16:01

Президент России о продуктовом ажиотаже: «Мы видим, что он фактически уже спал»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал повышение спроса на продукты питания на фоне введенных странами Запада антироссийских санкций и ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка.

«Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он фактически уже спал», – заявил Путин. 

Глава государства проводит совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции. На встрече Президент также поручил принимать оплату за отечественный природный газ, поставляемый в недружественные страны, только в рублях.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. 

#Владимир Путин
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