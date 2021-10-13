Президент России назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога
Члены Содружества независимых государств, объединяя свои усилия, могут эффективно решать задачи национального развития. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами спецслужб стран СНГ.
«Сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнеры и союзники, вместе работать ради успешного благополучного будущего», — цитирует Президента РИА Новости.
Владимир Путин назвал СНГ авторитетной и незаменимой площадкой для конструктивного диалога и многопланового контакта стран, входящих в содружество. Народы этих государств связывает общее прошлое, опыт плодотворного сотрудничества и добрососедства, заключил Президент РФ.
Также во время заседания Владимир Путин призвал спецслужбы стран СНГ повышать уровень взаимодействия по основным направлениям работы.