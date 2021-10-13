Путин призвал спецслужбы стран СНГ повышать уровень взаимодействия

Спецслужбы стран СНГ должны повышать уровень взаимодействия по основным направлениям. Особое значение имеет нейтрализация возможных угроз с территории Афганистана. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями спецслужб.

«Надо двигаться дальше, повышать уровень взаимодействия по всем ключевым направлениям, — подчеркнул российский лидер. — Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, в Закавказье, и в других регионах».

Заседание с руководителями органов безопасности и разведывательных служб стран содружества прошло сегодня в режиме видеоконференции. В встрече приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, сообщает РИА Новости.