Президент России назвал обострение в Донбассе третьей карательной операцией Киева

Власти Украины провели уже две карательные операции в Донбассе, и происходящее в регионе сейчас — это третья такая акция. Об этом на заседании Совбеза заявил Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия с самого начала стремилась к мирному разрешению конфликта, «тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз».

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение обстановки. Так, отмечались многочисленные обстрелы со стороны украинских силовиков. Из-за этого руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР приняло решение об эвакуации части жителей в Россию.

О готовности принять эвакуированных заявила большая часть регионов РФ, в том числе Татарстан. Так, в ближайшее время регион готовится принять первую тысячу жителей ДНР и ЛНР.

Президент России поручил выплачивать по 10 тыс. рублей каждому прибывшему из Донбасса.