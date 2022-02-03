Президент России: Богатый опыт КНР позволит провести Олимпиаду на высоком уровне

У Китая имеется огромный опыт безупречной подготовки международных спортивных состязаний. Олимпиада в Пекине не станет исключением и пройдет на самом высоком уровне, считает Президент РФ Владимир Путин.

В своей статье для ИА «Синьхуа» он пожелал российской и китайской сборным успехов на предстоящих Играх, новых побед и рекордов.

«Тепло вспоминаю поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады-2008, — отмечается в статье Президента, опубликованной пресс-службой Кремля. — Яркое представление надолго запомнилось гостям и атлетам из России, а сами Игры были организованы с присущими китайским друзьям масштабом и исключительным гостеприимством. В свою очередь мы были рады принимать председателя КНР Си Цзиньпина в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России и Председатель КНР проведут встречу перед открытием Олимпиады.