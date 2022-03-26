Президент РФ Путин подписал закон о регистрации в русских офшорах компаний и фондов

Иностранные компании, зарегистрированные до 1 марта 2022 года, получили возможность переехать в специальные административные районы РФ (САР), а также регистрировать в них международные личные фонды граждан. Президент России Владимир Путин подписал об этом закон, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает защиту российского бизнеса и его активов в условиях санкционного давления. С этими целями предлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями. Теперь туда может переехать более молодой бизнес, который создан до 1 марта 2022 года. Ранее это могли сделать компании, которые были созданы до 1 января 2018 года.

Для того, чтобы защитить личные активы граждан, закон предусматривает регистрацию в САР международных личных прижизненных и наследственных фондов. Размер активов, переезжающих в САР, должен быть не менее пяти миллиардов рублей.

Для регистрации в САР теперь не требуется подтверждение международной деятельности, также увеличен срок обязательных инвестиций с шести месяцев до года.

Для международных компаний, переехавших в САР, применение норм иностранного корпоративного права продлевается на 10 лет — до 2039 года. А также увеличен срок до двух лет для проведения первой ревизии компании в САР.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.