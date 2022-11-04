Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Документ размещен на портале правовой информации.

Так, россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации останутся на указанных местах.

При этом граждане, которые находятся на альтернативной гражданской службе в организациях, подведoмственных органам испoлнительной власти или местного самoуправления, могут быть направлены для прoхождения такой службы на дoлжностях гражданского персонала ВС России и других воинских формирований.

Тем же законом Путин разрешил призывать на военную службу граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.