Президент РФ поддержал продление квот на экспорт удобрений

Президент Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в телеграм-канале.

«Наряду с семенами залог успеха посевной кампании — обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам, — подчеркнула вице-премьер. — Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023 сельскохозяйственного года».

Она отметила, что нужно нарастить собственное производство семян и племенной продукции, а также повысить их конкурентоспособность. На эти цели — на возведение и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров — выделят 5 млрд рублей.

Всего АПК и рыбохозяйственный комплекс получат 153 млрд рублей поддержки. Стратегия должна быть утверждена до 1 июля.

1 декабря 2021 года РФ ввела квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений за пределы ЕАЭС — правило должно было действовать конца мая этого года.

На прошедшем совещании по развитию АПК Президент Владимир Путин призвал российских аграриев выйти на уровень роста производства более 3% в год.