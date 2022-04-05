Путин призвал нарастить темпы производства АПК выше 3% в год

Президент РФ Владимир Путин призвал российский агропромышленный комплекс и производителей продуктов питания выйти на уровень роста производства более 3% в год.

«Именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> выше 3% в год», — сказал глава государства на совещании по развитию АПК.

Путин отметил, что перед предприятиями, правительством и руководителями регионов стоит задача сохранить и поддержать работу отрасли, чтобы российские аграрии, представители рыболовных хозяйств и производители открывали новые предприятия и создавали новые рабочие места.

По словам Путина, это должно ускорить процесс импортозамещения за счет выпуска отечественных товаров на смену тем, что сейчас закупаются за границей.

Ранее Правительство РФ предоставило льготные кредитные программы системообразующим организациям агропромышленного комплекса, промышленности и торговли, о чем сообщал «Татар-информ».