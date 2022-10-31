Президент РФ: Ереван и Баку пока не заключили мирный договор

Армения и Азейрбайджан пока не заключали мирный договор, его составляющие — предмет компромиссов с обеих сторон. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференция по итогам трехсторонних перевогоров в Сочи.

«По мирному договору — его пока нет и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», — цитирует РИА Новости главу российского государства.

В конце сентября 2020-го в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирных граждан. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Сегодня в Сочи прошли трехсторонние переговоры Владимира Путина, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху.