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Политика
31 октября 2022  21:16

Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху

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Россия, Азербайджан и Армения согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил после трехсторонних переговоров в Сочи Президент РФ Владимир Путин.

«В нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории. Россия со своей стороны будет делать все, для того чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — отметил он.

Отдельно он поблагодарил своих коллег — Премьера Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Однако, отметил Путин, в заявлении удалось согласовать не все намеченные пункты. Часть из них пришлось изъять.

#Владимир Путин #нагорный карабах #переговоры
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