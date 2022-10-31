Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху

Россия, Азербайджан и Армения согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил после трехсторонних переговоров в Сочи Президент РФ Владимир Путин.

«В нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории. Россия со своей стороны будет делать все, для того чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — отметил он.

Отдельно он поблагодарил своих коллег — Премьера Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Однако, отметил Путин, в заявлении удалось согласовать не все намеченные пункты. Часть из них пришлось изъять.