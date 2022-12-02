Президент Татарстана пообщался с волонтерами и поблагодарил их за мужество

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с волонтерами в рамках награждения победителей республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в КРК «Пирамида».

«Ваше желание быть полезным, помогать – достойно самой высокой оценки. Волонтерство – это состояние души. Восхищаюсь Вашей силой воли», – отметил Президент, обращаясь к участникам встречи.

Минниханов обратил внимание, что движение волонтеров основательно сформировалось во время Универсиады и сегодня охватывает 125 тысяч человек в республике. «Движение волонтеров в республике самое профессиональное и подготовленное. Вы – серьезная сила», – сказал Президент.

На встрече о своей деятельности рассказал Аммар Хуссейн – обладатель звания «Волонтер года» в Татарстане. Он рассказал Президенту РТ, как помогал медикам в красной зоне в период пандемии. А нижнекамский школьник Мансур Габдуллин рассказал о своем проекте «Добро детям», направленном на популяризацию добровольчества в детских лагерях.

Отдельная тема во время беседы была посвящена волонтерам – участникам гуманитарных миссий на территории ДНР и ЛНР. Волонтер Игорь Храмов рассказал, как трижды отправлялся в Донецкую народную республику, где помогал местному населению. Всего в республике сегодня насчитывается порядка 6 тыс. волонтеров, участвующих в проекте «Помощь рядом – Ярдэм янэшэ», в их числе есть добровольцы регулярно посещающие ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов отметил мужество ребят, которые, несмотря на возможные риски, не отказываются от идеи помогать нуждающимся, а позже выложил в своем телеграм-канале фото с ребятами, принимавшими участие во встрече. «Кто-то помогает в больнице в красной зоне, кто-то курирует экологические проекты, а кто-то имеет мужество помогать людям на передовой. Волонтерство – это сила! И наши волонтеры самые лучшие!», – подписал он снимок.

Напомним, Президент РТ также принял участие в церемонии вручения премии «Добрый Татарстан – 2022» и вручил награды победителям.