Минниханов наградил волонтера года – им стал студент КФУ из Ирака Аммар Хуссейн

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения премии «Добрый Татарстан – 2022», которая прошла в КРК «Пирамида». Победителей по разным номинациям награждали главы и заместители профильных министерств и ведомств. Гран-при конкурса, а вместе с тем и звание волонтера года в республике, завоевал студент пятого курса КФУ по направлению «Лечебное дело», гражданин Ирака Аммар Хуссейн.

«В этом году Татарстан в четвертый раз подряд подтвердил на федеральном уровне статус региона добрых дел. Мы восхищаемся вашей силой воли, бескорыстием, добротой и проявлением вашей гражданственности. Выражаю вам за это искреннюю благодарность. Республика гордится вами», – обратился к волонтерам Президент Татарстана.

Он подчеркнул, что в нынешние непростые времена особенно важно быть сплоченными и помогать нуждающимся. Особую благодарность Минниханов выразил волонтерам, помогающим в зоне проведения военной спецоперации, оказывающим поддержку ее участникам и их семьям, а также добровольцам, работающим с вынужденными переселенцами из Донбасса.

Победители и лауреаты премии определялись по итогам конкурса экспертами, которые являются лидерами добровольческих и общественных объединений, профильных министерств и ведомств, а также сотрудниками АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

Всего награды вручались по 18 номинациям, среди которых пять коллективных номинаций («Бизнес», «Организатор добровольчества», «Школьный добровольческий отряд» и другие) и 13 индивидуальных номинаций («Серебряный доброволец года», «Доброволец года в сфере туризма», «Доброволец года в сфере культуры», «Доброволец года в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и другие).

Победители получили памятные статуэтки, подарки от партнеров премии, а также возможность международной стажировки. Помимо этого, сегодня после 19.00 и завтра целый день на 15 билбордах и экране «Ак барс арены» с 12 ночи в Казани будут размещены фото победителей разных номинаций.

Обладатель Гран-при Аммар Хуссейн рассказал, что не считает себя единственным победителем. «За каждым из волонтеров стоит большая команда. Независимо от наших направлений и организаций, мы все делаем одно большое дело – создаём добро. Все кандидаты на получение гран-при проделали огромную работу. На протяжении всей премии мы друг друга поддерживали», – поделился обладатель гран-при, который по направлению волонтеров-медиков он летом на месяц ездил в гуманитарную миссию в зону проведения СВО и помогал раненым. Кроме того, он регулярно сдает кровь в роли донора.

В последние несколько лет теме развития добровольчества как в Татарстане, так и по всей России уделяется особое внимание, отметил инистр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. «Системная работа позволила нам достигнуть прироста в 30 тысяч волонтеров в год, сегодня это более 132 тысяч человек. В каждом муниципальном районе есть волонтерский штаб. Отрадно, что в этом движении принимают участие школьники. Видя это, мы с коллегами из других ведомств разрабатываем программу развития добровольчества в школах, она будет называться “Мы в деле“», – поделился планами Сулейманов.

Премия появилась по запросу самих волонтеров, отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин. «Самое главное в этой премии – люди. Было много площадок, которые по достоинству оценивали проекты по направлению добровольчества, но не было такой, где бы признавали заслуги отдельного человека», – пояснил он.

В Татарстане на начало декабря 2023 года – почти 133 тыс. волонтеров. Работают свыше 1,2 тыс. добровольческих организаций. Волонтерские штабы есть в каждом муниципальном районе республики. Более 12 направлений: «Волонтеры Победы», Волонтеры спасатели, социально-творческое движение «Я – ДоброТворец» Волонтеры-медики, Kazan Volunteers, экологическое движение «Будет чисто», инклюзивное «Э-моция» и другие.

Развитие добровольчества – одно из ключевых направлений национального проекта «Образование». Нацпроекты реализуются с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.