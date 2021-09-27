Президент поздравил сборную России с победой на EuroSkills 2021

Президент России Владимир Путин поздравил представителей сборной России, победившей на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что участники соревнований продемонстрировали отличные профессиональные навыки.

«Вы хорошо подготовились к этим серьезным, престижным соревнованиям и в напряженной, конкурентной борьбе продемонстрировали отличные профессиональные навыки и умения, собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход к решению поставленных задач», — отмечается в поздравительном адресе.

Президент России подчеркнул, что эта победа — впечатляющее достижение, которое позволит молодым людям стать достойным примером для специалистов, а также мотивировать многих на совершенствование профильного образования.

В заключение Путин поблагодарил учителей, тренеров и наставников победителей и пожелал юным профессионалам исполнения всех поставленных целей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что представители Татарстана принесли сборной России 14 медалей и два медальона за профессионализм.