Татарстанцы завоевали 14 медалей и 2 медальона на чемпионате по профмастерству EuroSkills

Фото: пресс-служба WorldSkills Russia в РТ.

Молодые профессионалы Татарстана в составе Национальной сборной России на чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills Graz 2021 принесли в общую копилку 14 медалей и 2 медальона за профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба WorldSkills Russia в РТ.

Соревнования проходили в Австрии с 22 по 25 сентября. Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место по результатам общекомандного — медального и балльного зачетов. Второе место заняла Австрия.

Существенный вклад в высокий результат России внесли представители Татарстана:

− 7 золотых медалей по компетенциям «Электроника», «Мобильная робототехника», «Ресторанный сервис», «Медицинский и социальный уход», «Визуальный мерчендайзинг», «Администрирование отеля», «Предпринимательство»;

− 4 серебряные медали по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Флористика»;

− 3 бронзовые медали по компетенциям «Сантехника и отопление», «Эстетическая косметология», «Сетевое и системное администрирование»;

− 2 медальона за профессионализм по компетенциям «Веб-технологии», «Обслуживание тяжелой техники».

Все конкурсанты, представляющие Республику Татарстан на чемпионате Европы, завоевали медали либо медальоны за профессионализм.

Участники национальной сборной по компетенции «Мобильная робототехника», представляющие Республику Татарстан, Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили награду Best of nation и высшую награду европейского первенства — Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, — 1401.

Студентка Казанского медицинского колледжа Екатерина Садыкова получила золотую медаль по компетенции «Медицинский и социальный уход».