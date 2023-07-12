В Татарстане около 90% новостроек строится с привлечением эскроу

За 4 года с начала действия закона об обязательном применении механизма эскроу-счетов Росреестр Татарстана зарегистрировал 47 тыс. 323 таких договора участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана. За первое полугодие 2023 года из 8 тыс. 993 ДДУ с применением эскроу-счетов зарегистрировано 7 тыс. 772, что составляет 88%.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики не привлекают напрямую деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов. Средства граждан, покупающих квартиры по договорам ДДУ, размещаются в банке на специальном счете-эскроу. Там они хранятся до момента, пока строительная компания не выполнит свои обязательства. Этот механизм был внедрен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для защиты дольщиков.

По словам руководителя Росреестра Татарстана Азата Зяббарова, в первый год действия закона было зарегистрировано всего 8% ДДУ с эскроу-счетом, во второй год – уже 50%, а в 2021-м – 76%. Начиная с прошлого года этот показатель превысил 80% и в этом году достиг почти 90%. Всего с 2019 по 2022-й годы в Татарстане по ДДУ построено порядка 500 многоквартирных домов. В этом году ведется строительство 56, по которым уже проведена регистрация первого договора участия в долевом строительстве.

Механизм эскроу-счета планируется распространить и на строительство индивидуальных жилых домов. По данным пресс-службы Минстроя РФ, эскроу вводится для того, чтобы можно было распространить все льготные ипотечные программы, поддержать домостроительные комбинаты, которые выпускают домокомплекты. Кроме того, это даст возможность на этапе стройки защитить права граждан, их инвестиции, а для подрядчика обеспечить недорогой льготный кредит, который будет потрачен на строительство, возведение такого домокомплекта. В настоящее время законопроект проходит общественные обсуждения.