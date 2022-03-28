Президент поручил разработать программу субсидирования процентов по кредитам застройщикам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку РФ разработать программу по субсидированию процентных ставок по кредитам застройщикам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства, прошедшего 23 марта. Перечень поручений опубликован на сайте московского Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить разработку программы субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемым застройщикам в рамках реализации механизма проектного финансирования», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 31 марта 2022 года.

С предложением о снижении ставки по кредиту для российских застройщиков до 15% к Президенту и членам правительства на совещании обратился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он, в частности, подчеркнул, что такая мера позволит поддержать объемы ввода жилья в России на уровне 2021 года.