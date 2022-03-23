Кабмин предложил уменьшить ставку по кредиту для застройщиков до 15%

Ставка по кредиту для российских застройщиков должна быть снижена до 15%. Это поможет поддержать объемы ввода жилья в России на уровне 2021 года, заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает Кабмин в своем Telegram-канале.

Депутат обратил внимание, что из-за повышения кредитной ставки многие строительные компании не могут завершить уже начатые проекты.

«Мы отмечаем, что по проектам, которые имеют низкий объем наполнения, сегодня кредитная ставка стала от 23,5 до 30%. Во многих случаях это неподъемная ставка для застройщиков», – сказал он на совещании Правительства с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Зампред заявил о том, что эта мера поможет привлечь в строительную сферу порядка 600 млрд рублей.

«И самое главное, что мы сможем продолжить как начатые стройки, так и сможем начать новые. Нам очень важно, чтобы цикл строительства был непрерывным, чтобы мы шли с продолжением и приростом объемов. Такие предложения у нас тоже подготовлены, прошу их поддержать», – обратился Хуснуллин к главе государства.

Он также рассказал о разработанных законодательных и нормативных изменениях. В частности, это мораторий на начисление штрафных санкций для строительной отрасли и рассмотрение участников долевого строительства с требованием об устранении тех или иных недостатков в приоритетном порядке.