Президент поручил предусмотреть средства на модернизацию сельских почтовых отделений

Президент России Владимир Путин дал поручение предусмотреть в бюджете средства на модернизацию сельских отделений «Почты России». Перечень соответствующих поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» опубликован сегодня на сайте Кремля.

В документе говорится, что Правительству Российской Федерации при подготовке бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы необходимо предусмотреть «бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества „Почта России“ в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях».

Срок исполнения поручения — до 1 октября. Кроме того, до 1 ноября 2021 года Правительство РФ совместно с «Почтой России» должны обеспечить расширение перечня услуг, которые предоставляются в отделениях почтовой связи. В том числе должна быть предусмотрена возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения государственных и муниципальных услуг и юридически значимых сообщений в электронной форме.

О предстоящем масштабном обновлении инфраструктуры почтовой связи Президент РФ в том числе сообщал на пленарном заседании Восточного экономического форума.