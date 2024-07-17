Президент Польши Дуда: Победа России на Украине может привести к войне с Западом

Страны альянса НАТО готовятся к военному конфликту. Так считает президент Польши Анджей Дуда. Свое мнение он озвучил в интервью порталу Wirtualna Polska.

Во время беседы польский лидер назвал НАТО оборонным союзом, но который отталкивается от поговорки «Хочешь мира? Готовься к войне».

Спикер подчеркнул, что риск конфликта России и Запада окажется еще ближе, если украинский конфликт завершится на российских условиях.

Ранее Дуда заявлял, что в мире вновь наблюдается холодная война. Поэтому он обратился к партнерам с призывом увеличить расходы на оборону.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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