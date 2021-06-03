Президент ОКР отреагировал на слова Леонова о возможности проведения Олимпиады в Казани

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о том, что на данный момент в ОКР ничего не знают об инициативе Казани побороться в будущем за право проведения летних Олимпийских игр.

«Олимпийская хартия предусматривает подачу заявок на проведение Олимпийских игр и определение города только национальными олимпийскими комитетами. К желанию Казани выступить в будущем столицей Игр летней Олимпиады мы относимся с пониманием и уважением. Возможности, инфраструктура и опыт организации крупнейших соревнований на высшем уровне у столицы Татарстана есть. Но на данный момент в Олимпийском комитете России ничего не знают о данной инициативе», – цитирует Позднякова РИА Новости.

Напомним, что накануне министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, что Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летней Олимпиады после того, как закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда. Ориентировочно речь может идти об Играх 2036 года.