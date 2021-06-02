Владимир Леонов: Сегодня для летних игр Казань – самый готовый город в нашей стране

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, что Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после того, как закончится действие санкций CAS.

«Мечты об Олимпиаде у нас уже давно. Вы знаете, что мы пытались заявиться на Юношеские олимпийские игры и не теряем этих надежд. Но сегодня наша страна не в той ситуации, чтобы подавать какие-либо заявки. Поэтому я думаю, как только будут какие-то возможности, мы уже эту тему будем прорабатывать вместе с федеральным центром, потому что подает заявку не конкретный город или республика, а страна. И нужны определенные правительственные гарантии. Весь регламент и весь пакет (документов – Прим Т-и) и вся дорожная карта приблизительно понятны. Сегодня для летних игр Казань – самый готовый город в нашей стране», – рассказал Леонов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ориентировочно речь может идти об Олимпийских играх 2036 года, уточняет РИА Новости.