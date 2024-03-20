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Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на выборах Президента России
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту», — сказано в сообщении.
Президент ОАЭ выразил российскому лидеру признательность за внимание, которое уделяется укреплению отношений двух стран. Путин поблагоадрил собеседника за добрые пожелания и поздравил его и весь эмиратский народ со Священным месяцем Рамадан.
Стороны одобрили, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается поступательно — его объемы по итогам 2023 года вышли на рекордный уровень.
«Россия и ОАЭ продолжат тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках», — сказано в сообщении.
Также лидеры обсудили палестино-израильский конфликт и сложившуюся в регионе ситуацию с учетом предпринимаемых двумя странами усилий по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа.
Ранее с победой на выборах Президента России Путина поздравил король Бахрейна.
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