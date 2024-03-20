Король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост Президента России

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа поздравил Президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доброжелательной атмосфере, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах: от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности», – сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны условили продолжить личные контакты. Также Путин поздравил короля Бахрейна и весь бахрейнский народ со Священным месяцем Рамадан.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации прошли 15, 16 и 17 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.