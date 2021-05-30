Президент Непала попросила Путина помочь в приобретении «Спутника V»

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь с поставками вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Правительстве Непала.

«Президент Непала Бидхья Деви Бхандари написала российскому Президенту Путину обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. Она запросила помощь относительно вакцины „Спутник V“, которую производит Россия», — цитирует издание слова источника.

Как сообщается, Непал заинтересован в том, чтобы препарат центра имени Н. Ф. Гамалеи предоставлялся им в качестве гуманитарной помощи, однако готов вести переговоры и о покупке вакцины.

В апреле 2021 года страна одобрила «Спутник V» для экстренного использования. По данным РФПИ, в последнее время в мире наблюдается ажиотажный спрос на данный препарат.