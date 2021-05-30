В РФПИ рассказали об ажиотажном спросе на «Спутник V» в мире

Отечественная вакцина от Covid-19 «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — все дело в ее эффективности и показателях безопасности. Об этом заявил в интервью каналу «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире», — цитирует Дмитриева ТАСС.

По словам главы фонда, высокую эффективность препарата подтверждают и данные Мексики, Аргентины, Венгрии и других стран, которые используют вакцину.

«Спутник V» зарегистрирован в государствах с общим населением свыше 3 млрд человек. Его эффективность по результатам анализа данных о заражении Covid-19 среди россиян, прошедших обе фазы вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го, составила 97,6%.