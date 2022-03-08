Президент любительской футбольной лиги: «Спорт, к сожалению, стал политизированным»

Директор спортивной школы «Савиново», президент Казанской футбольной любительской лиги Алексей Шуваров в разговоре с «Татар-информом» рассказал о санкциях, которые затронули спортсменов, заметив, что спорт в это сложное время стал частью политики.

«Как человек, относящийся к спорту, очень сильно переживаю за данную область, прежде всего за паралимпийцев, которые вынуждены были вернуться с международных соревнований. Также последние новости о том, что нашим игрокам, которые выступают за границей, в европейских чемпионатах, разрешили завершить контракты, возвращаться на Родину. Спорт, к сожалению, стал политизированным. Понятно, по каким причинам — пытаются таким образом оказать давление на руководство нашей страны. Здесь мы должны быть едины. И мы найдем пути решения, будем работать над собой», —поделился своим видением ситуации собеседник агентства.

Алексей Шуваров также выразил полное согласие с необходимостью проведения спецоперации на Украине.

«Действия наших войск и решение нашего Президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на территории Украины всецело поддерживаю, поскольку давно необходимо очистить эту территорию от нацистской нечисти. Главное, чтобы поменьше наших ребят гибло и чтобы они продолжали делать свое правое дело. Все вместе мы это преодолеем», — убежден глава любительской лиги.

Алексей Шуваров также рассказал, что на границе с Украиной, в поселке Тарасовский Ростовской области, у него живет бабушка. В течение восьми лет жителям близлежащих населенных пунктов не раз приходилось сталкиваться с последствиями конфликта в Донбассе.

«На Украине я побывал в 2014 году, затем в 2015-м мы приезжали с семьей к бабушке. И вы представляете, буквально за неделю до нашего приезда там обстреляли рынок. Это было в 2015 году! И по сей день были набеги. В последний раз снаряд прилетел 3 декабря 2021 года. И после Рождества продолжались бомбежки мирного населения», — добавил собеседник агентства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.