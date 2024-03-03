Президент Латвии назвал Россию причиной существования НАТО

Существование России само по себе является поводом для продолжения работы НАТО. Об этом заявил Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя вопрос американского предпринимателя Илона Маска, которой высказался за расформирование альянса.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира», — заявил он в соцсети X.

Ранее Маск задался вопросом, почему НАТО еще существует, ведь Советский Союз уже давно распался.