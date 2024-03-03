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Маск поддержал идею, что НАТО надо было расформировать после распада СССР
Американский миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в социальной сети X (прежде Twitter) мнением бизнесмена Дэвида Сакса, которого он часто комментирует, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза.
По мнению Сакса, после распада СССР в 1991 году НАТО «столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее существования больше не существовало». Однако альянс не расформировали, а начали расширять. «А <...> расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания собственного существования», — уверен Сакс.
«Правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, распалась», — прокомментировал этот пост Маск, солидаризуясь с его автором.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин предположил, что при поражении Украины НАТО вступит в войну с Россией.
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