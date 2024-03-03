news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 3 марта 2024 12:08

Маск поддержал идею, что НАТО надо было расформировать после распада СССР

Скопировать ссылку
Маск поддержал идею, что НАТО надо было расформировать после распада СССР
Американский бизнесмен и инженер Илон Маск
Фото: The Royal Society

Американский миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в социальной сети X (прежде Twitter) мнением бизнесмена Дэвида Сакса, которого он часто комментирует, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза.

По мнению Сакса, после распада СССР в 1991 году НАТО «столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее существования больше не существовало». Однако альянс не расформировали, а начали расширять. «А <...> расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания собственного существования», — уверен Сакс.

«Правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, распалась», — прокомментировал этот пост Маск, солидаризуясь с его автором.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин предположил, что при поражении Украины НАТО вступит в войну с Россией.

#Илон Маск #НАТО
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100