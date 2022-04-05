Президент КХЛ Морозов рассказал какими будут потолок и пол зарплат лиги в сезоне 2022/23

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, как изменятся лимиты зарплат спортсменов в следующем сезоне.

По словам функционера, в связи с финансовой ситуацией в мире, предел минимальных зарплат будет заморожен.

«Потолок зарплат сохранится на уровне 900 млн рублей. Пол зарплат должен был увеличиваться каждый год, но ввиду финансовой ситуации в мире мы предложили совету директоров заморозить пол зарплат, эквивалентный этому сезону - 315 млн рублей», – цитирует Морозова ТАСС.

Напомним, ранее стало официально известно, что в новом сезоне КХЛ выступят 22 клуба.