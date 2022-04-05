Официально: в новом сезоне КХЛ выступят 22 клуба, новых команд принято не будет

В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступят 22 клуба. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Рассмотрев все материалы, представленные Лигой, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 – 22 клуба», – говорится в заявлении КХЛ.

Таким образом, по сравнению с сезоном 2021/22 Континентальная хоккейная лига сократится на два участника: «Йокерит» (Хельсинки) и «Динамо» (Рига).

Стоит отметить, что ранее финский клуб отказался от участия в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2021/22, а рижское «Динамо» объявило о выходе из состава КХЛ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что два клуба КХЛ не подали документы для участия в следующем сезоне.