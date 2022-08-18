Президент КХЛ Морозов отрицательно отреагировал на внедрение Fan ID в хоккее

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал потенциальное внедрение системы паспорта болельщика Fan ID в хоккее.

«Надеемся, что на хоккее Fan ID не будет», – цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что данная система активно используется в российском футболе. Так, с 3-го тура Премьер-лиги система Fan ID заработала на стадионах в пяти городах России: Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Чуть позже клубы РПЛ коллективно обратились в Госдуму с просьбой смягчить закон.

Ранее сообщалось о том, что на внедрение системы единого паспорта болельщика в 2021 – 2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Напомним, старт нового сезона КХЛ запланирован на 1 сентября. В матче открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорский «Металлург».