Клубы Премьер-лиги попросят Госдуму смягчить закон о Fan ID для детей и пожилых

Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) попросят внести поправки в закон о Fan ID. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, в данный момент речи о попытке отмены закона не идет. Однако отмечается, что клубы Премьер-лиги намерены провести консультации с депутатами Государственной Думы и обратиться с просьбой о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России — в частности, детей и лиц старше 60 лет.

Напомним, с 3-го тура Премьер-лиги система Fan ID заработала на стадионах в пяти городах России: Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Суммарно матчи на аренах в этих городах посетили более 34 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось о том, что на внедрение системы единого паспорта болельщика в 2021 – 2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.