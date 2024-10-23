Президент Казахстана Токаев прилетел в Казань на саммит БРИКС

Фото: пресс-служба президента Казахстана

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Касым-Жомарт Токаев приглашен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он примет участие в заседаниях формата «БРИКС плюс», которые пройдут в заключительный день саммита, 24 октября.

Напомним, согласно расписанию мероприятий, третий день саммита БРИКС начнется с совместного фото глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». После чего состоится первое пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», а затем второе пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» (в формате рабочего завтрака).

Помимо этого, в третий день Президент РФ Владимир Путин проведет пресс-конференцию.