Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Президент Казахстана Токаев прилетел в Казань на саммит БРИКС
В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Касым-Жомарт Токаев приглашен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он примет участие в заседаниях формата «БРИКС плюс», которые пройдут в заключительный день саммита, 24 октября.
Напомним, согласно расписанию мероприятий, третий день саммита БРИКС начнется с совместного фото глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». После чего состоится первое пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», а затем второе пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» (в формате рабочего завтрака).
Помимо этого, в третий день Президент РФ Владимир Путин проведет пресс-конференцию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»